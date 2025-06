Pochettino annulla le voci irrealistiche di ritorno del Tottenham

Mauricio Pochettino mette a tacere le voci di un possibile ritorno al Tottenham, chiarendo che al momento non è una possibilità concreta. Il tecnico argentino, attualmente alla guida della nazionale statunitense, ha ribadito la sua intenzione di proseguire il suo percorso altrove, smentendo così rumors e speculazioni infondate. Questa dichiarazione mette fine a settimane di discussioni, evidenziando come a volte le aspettative dei tifosi possano distorcere la realtà dei fatti.

Mauricio Pochettino ha respinto le speculazioni che lo collegano a un ritorno al Tottenham, insistendo sul fatto che un ritorno a nord di Londra è "realistico" in questo momento. Il 53enne, attualmente responsabile della squadra nazionale degli Stati Uniti, è stato collegato al posto vacante di Spurs a seguito del licenziamento a sorpresa di Ange Postecoglou venerdì. Nonostante abbia consegnato il primo trofeo del club in 17 anni con un trionfo della Europa League, Postecoglou è stato sollevato dalle sue funzioni.

