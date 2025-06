PlayOff Pescara in B con l’anima | quella che è mancata al Benevento…

Il Pescara torna in Serie B con l’anima, quella che è mancata al Benevento, dimostrando cuore e determinazione. Nella finale playoff, gli abruzzesi hanno scritto una pagina epica, superando la Ternana ai rigori e conquistando la promozione. Un successo che non solo premia il talento ma anche la passione di una squadra che ha lottato con il cuore, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano.

E' il Pescara la quarta squadra promossa in serie B con gli abruzzesi che nella gara di ritorno della finale dei playoff hanno superato (3-1) la Ternana ai rigori al termine di una sfida epica. Assoluto protagonista della serata Alessandro Plizzari, portiere dei biancazzurri che ha respinto tre penalty oltre a compiere almeno quattro interventi decisivi durante la gara. Dopo l'1-0 per il Pescara maturato in Umbria, ai ragazzi di mister Baldini sarebbe bastato non perdere per staccare subito il biglietto per la categoria superiore. Il match, però, si è messo in salita per i padroni di casa rimasti in dieci al 17? della ripresa per il rosso diretto a Dagasso.