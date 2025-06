Play-off serie C il Pescara batte la Ternana e torna in serie B

Il Pescara conquista la Serie B con una vittoria emozionante nel doppio confronto Playoff contro la Ternana, confermando il suo spirito vincente. Dopo un testa a testa avvincente, i biancazzurri emergono come quarta promossa, dimostrando determinazione e cuore. La sfida, decisa ai rigori, rimarrà impressa nella memoria dei tifosi. La promozione del Pescara si apre ora a nuove sfide e successi, scrivendo un entusiasmante capitolo della loro storia.

È il Pescara la quarta promossa in serie B dopo avere sconfitto la Ternana nel doppio confronto. All’andata vittoria (0-1) a favore del Pescara. La sfida del ritorno (sabato 7 giugno) terminata con lo stesso punteggio a favore della Ternana. Entrambi i risultati delle normali partite non hanno decretato la squadra promossa e si sono dovuti giocare i due tempi supplementari. Risultato invariato anche in questo caso e, quindi, calciare i rigori. Eroe della serata il portiere del Pescara Plizzari che ha neutralizzato tre tiri dagli undici metri bloccando il risultato sul 3-1 in favore della sua squadra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Play-off serie C il Pescara batte la Ternana e torna in serie B

