Più pattugliamenti non guasterebbero

un paese accogliente e pieno di vite, ma la presenza costante delle forze dell’ordine potrebbe davvero fare la differenza. La sicurezza non è mai troppa quando si tratta di tutelare il benessere della comunità. Per questo, molte persone come Francesco Roveroni auspicano un ritorno a una maggiore vigilanza, capace di rinsaldare il senso di tranquillità tra i cittadini. Solo così Castel Del Rio potrà continuare a essere un luogo di serenità e fiducia per tutti.

"Sarebbe gradita qualche pattuglia in più in giro" dice invece Francesco Roveroni, titolare dell’omonima Falegnameria. Il cittadino infatti ricorda come tempo fa la presenza in strada dei marescialli e dei carabinieri rappresentasse un porto sicuro per la sicurezza del paese. "Anche solo vederli in giro dava una sensazione di tranquillità in più" prosegue il cittadino. E infine, riflette: "Su altri fronti, non c’è molto da dire, Castel Del Rio è una bella realtà in cui vivere. Peccato per la viabilità al di fuori del paese, su strade che non spetterebbero al comune, ancora rovinate dall’ alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più pattugliamenti non guasterebbero"

In questa notizia si parla di: Pattugliamenti Guasterebbero Giro Cittadino

"Più pattugliamenti non guasterebbero" - "Sarebbe gradita qualche pattuglia in più in giro" dice invece Francesco Roveroni, titolare dell’omonima Falegnameria. Il cittadino infatti ricorda come... "Sarebbe gradita qualche pattuglia in più in ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Giro E, il primo cittadino dà l’ok. Ma senza scordare la sicurezza - Il Giro E (bici elettriche) transiterà sul Mortirolo "classico" e "storico", salendo cioè da Mazzo in Valtellina, ma la questione inerente la messa in sicurezza futura della strada resta sul ... Come scrive ilgiorno.it

Più telecamere, pattugliamenti e nuovi lampioni, la ricetta del sindaco nel faccia a faccia con i cittadini per la sicurezza di piazza San Pio X - I cittadini, in tutto una trentina, lo hanno pacificamente circondato in un angolo della piazza chiedendo più pattugliamenti, l’intervento dell’esercito, contrasto ai bivacchi e strade più ... ilgazzettino.it scrive