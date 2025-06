Più di 18 miliardi concessi alle famiglie | cresce il mercato dei mutui immobiliari nell' Aretino

La crescita si traduce in un mercato immobiliare sempre più dinamico e accessibile, con oltre 18 miliardi di euro concessi alle famiglie aretine. L’aumento del mercato dei mutui nelle province toscane testimonia una tendenza positiva che favorisce sogni e progetti di casa, stimolando l’economia locale e aprendo nuove opportunità per chi desidera investire nel proprio futuro.

In Italia la concessione di prestiti nel mercato immobiliare continua a crescere. Nel biennio 2022-2024 i mutui concessi alle famiglie toscane per l'acquisto della casa sono aumentati dell'1,4%, passando da 28,88 a 29,28 miliardi di euro, con un incremento di circa 397 milioni.

