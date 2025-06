Pistocchi punge | Inzaghi ha deciso in 48 ore? Poco credibile dico questo

Il mondo del calcio è in fermento: Pistocchi non si risparmia nel commentare il repentino cambio di panchina dell’Inter, criticando la tempistica e la credibilità delle decisioni prese in sole 48 ore. Le parole dell’opinionista si fanno sentire, mettendo in discussione le scelte della dirigenza nerazzurra e alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Ma cosa c’è dietro questa decisione improvvisa? Scopriamolo insieme.

Pistocchi commenta il cambio in panchina all’Inter, le parole del noto opinionista sulla situazione dei nerazzurri. L’opinionista Maurizio Pistocchi ha detto la sua sull’arrivo di Chivu all’ Inter e sull’addio a Inzaghi. LE PAROLE – « Marotta intervenendo al Festival della Serie A ha dichiarato alla stampa nazionale che Inzaghi avrebbe preso la decisione di lasciare l’Inter lunedì 2 giugno scorso, 48h dopo la finale di Champions. Ma vi sembra possibile che una decisione così importante, che comporta, tra i tanti problemi, anche il trasferimento all’estero di tutta la famiglia e un contratto da 52mln€ gestito da un procuratore – Pastorello – di casa all’Inter – e dal figlio del tecnico Tommaso possa essere stata presa in 48h» SITUAZIONE – «Poco credibile, visto che i rumors erano iniziati molto prima della Finale di Champions, e un contratto di questa portata richiede un lungo lavoro di stesura, mediazione e revisione da parte dei rispettivi studi legali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi punge: «Inzaghi ha deciso in 48 ore? Poco credibile, dico questo»

