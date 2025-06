Pisa-Roma dubbi riguardo l’Arena Garibaldi | lavori in corso per le modifiche dell’impianto

L’attesa cresce intorno alle sfide di Pisa e Roma, mentre l’ARENA Garibaldi si prepara con lavori in corso per migliorare il suo impianto. Nel frattempo, il calendario della Serie A 2025/2026 svela i primi appuntamenti delle giallorosse, tra sfide ardue e debutti emozionanti. La stagione si avvicina: i tifosi sono pronti a vivere momenti indimenticabili, perché ogni partita è un capitolo da scrivere insieme.

Il 6 giugno è nata la Serie A 20252026, con la creazione del calendario che ha stabilito tutte le giornate, dalla prima alla trentottesima, rivelando così quelli che saranno in sequenza gli avversari della Roma. Giallorossi che esordiranno subito con un match per nulla semplice tra le mura amiche contro il Bologna, mentre il secondo turno proporrà il primo scontro con una neo promossa, con la formazione di Gian Piero Gasperini che la vedrà con il Pisa. Proprio riguardo questa sfida ci sarebbero però alcune perplessità tra i tifosi capitolini per via dell’impianto che dovrebbe ospitarli. Come riportato da Pisa Today, la casa del Pisa, l’ Arena Garibaldi, sta infatti subendo, da qualche giorno, importanti lavori di ristrutturazione e di migliorie, con la speranza che possano essere terminati per l’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it