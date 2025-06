Pisa ecco Lusuardi e Vural I primi rinforzi per la Serie A

Il mercato del Pisa si sblocca, segnando un nuovo capitolo con l'arrivo di due rinforzi di peso: Isak Vural e Mateus Lusuardi. Mentre tra gli allenatori si registra ancora uno stallo, la dirigenza nerazzurra lavora concretamente per rafforzare la squadra. La trattativa con il Frosinone è in fase avanzata e potrebbe portare in Toscana investimenti significativi. Questa mossa promette di rivoluzionare l’assetto della rosa e accendere le speranze dei tifosi.

Di Lorenzo Vero Si muove il mercato. Mentre a ora persiste lo stallo alla messicana per quanto riguarda gli allenatori, il Pisa parallelamente ha iniziato a operare in maniera concreta sul calciomercato. In stato molto avanzato la trattativa con il Frosinone che porterebbe in nerazzurro due calciatori: il centrocampista Isak Vural e il difensore centrale Mateus Lusuardi. Un’operazione complessiva che dovrebbe arrivare a cinque milioni di euro. Due calciatori ambiti da altre squadre, con il Pisa che ha la meglio grazie sia alla rapiditĂ dell’azione ma soprattutto grazie all’interesse al progetto attorno ai due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa, ecco Lusuardi e Vural. I primi rinforzi per la Serie A

In questa notizia si parla di: Pisa Lusuardi Vural Ecco

Mercato Pisa in A, si guarda in casa Frosinone: Lusuardi e Vural - Advertising Il Pisa di Corrado, in attesa di novità sul fronte allenatore con Inzaghi, avrebbe definito un doppio colpo da Frosinone: Lusuardi e Vural MERCATO PISA LUSUARDI E VURAL – Il weekend del 23 ... Lo riporta informazione.it

Frosinone Calcio, prime cessioni estive: Vural e Lusuardi al Pisa. I dettagli dell’operazione - Serie B – Il Frosinone ha definito le prime operazioni in uscita della sessione estiva di calciomercato: Isak Vural e Mateus Lusuardi sono pronti a vestire la maglia del Pisa, che ha chiuso l’accordo ... Lo riporta informazione.it

Doppio colpo del Pisa: presi Vural e Lusuardi dal Frosinone - Doppio colpo del Pisa per prepararsi al ritorno in Serie A: presi Isak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone Grazie a un ottimo campionato di Serie B, terminato al secondo posto con 76 punti, la ... Si legge su gianlucadimarzio.com