Pioppo Futsal in Finale di Coppa Sicilia oggi la finale con il SIAC alle 17 | 00 al Palamilan

I gialloverdi riescono ad accedere alla finale dopo la lotteria dei calci di rigore. Pioppo Futsal in Finale di Coppa Sicilia, oggi la finale con il SIAC alle 17:00 al Palamilan

Il Pioppo Futsal riceve il Bonifato Alcamo Futsal per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia - Domani pomeriggio, al Pala Don Bosco di Monreale, il Pioppo Futsal affronta il Bonifato Alcamo nei quarti di finale di Coppa Sicilia.

Pioppo Futsal direzione Caltanissetta: oggi la semifinale alle Final Four di Coppa Sicilia - Oggi pomeriggio presso il Palamilan di Caltanissetta andrà in scena la Final Four di Coppa Sicilia con le quattro migliori rose siciliane del Campionato di Serie C2 che si sfideranno nelle due semifin ... Secondo informazione.it

Il Pioppo Futsal stacca il pass per la Final Four di Coppa Sicilia a Caltanissetta - Sabato pomeriggio presso il Pala Grimaudo di Alcamo i locali del Bonifato Alcamo Futsal hanno ricevuto il Pioppo Futsal per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia, dando vita ad un m ... Secondo informazione.it

Nicosia Futsal alla Final Four di Coppa Sicilia: sogno promozione in Serie C1 – VIDEO - Il Nicosia Futsal si prepara a vivere un weekend da protagonista che potrebbe cambiare la storia del calcio a 5 nicosiano. Il 7 e 8 giugno, al Palamilan di Calt ... Da telenicosia.it