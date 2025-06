Pioli Ranieri i primi favoriti per assumere gli Azzurri

L’Italia è in fermento: Pioli e Ranieri sono i principali candidati per guidare gli azzurri nel prossimo ciclo. Con il licenziamento di Luciano Spalletti, si apre una fase cruciale, e le candidature più quotate promettono di portare nuova linfa alla Nazionale. La sfida ora è trovare la guida giusta per rilanciare il calcio italiano e riconquistare il cuore dei tifosi. La scelta dei prossimi allenatori potrebbe fare la differenza per il futuro degli azzurri.

2025-06-08 18:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Italia sta cercando un nuovo allenatore che segue il licenziamento di Luciano Spalletti. Spalletti ha rivelato che il suo contratto era stato chiuso in una conferenza stampa domenica prima della qualificazione alla Coppa del Mondo di lunedì con la Moldavia. La decisione ha seguito un terribile inizio per qualificarsi per gli Azzurri, che sono stati martellati per 3-0 dalla Norvegia venerdì, lasciando loro nove punti timidi dai leader del Gruppo I, che hanno giocato altre due partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Italia, in caso di addio di Spalletti si valutano Pioli e Ranieri. Il favorito è Pioli, che aveva aperto alla Fiorentina. Per ragioni fiscali, però, Pioli sarà bloccato in Arabia Saudita fino ai primi di luglio. Sullo sfondo gli ex azzurri del 2006, tra cui De Rossi Di Marzio Partecipa alla discussione

L’obiettivo di #Gravina sarebbe #Ranieri, ma la pista più percorribile porta a #Pioli. In lizza anche i nomi di #DeRossi, #Cannavaro e #Gattuso #Nazionale #Azzurri #Italia Partecipa alla discussione

