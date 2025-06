Pioggia di droni sulla Russia la guerra non si ferma

Mentre il cielo di Mosca si anima di un’intensa pioggia di droni, la guerra in Ucraina continua a infuriare senza sosta. Tra intercettazioni notturne, voli deviati e disagi sui trasporti, la capitale russa si trova ancora una volta nel mirino di un attacco coordinato. La destabilizzazione si fa sentire, e l’incertezza cresce: quanto durerà questa escalation? La risposta è nelle prossime mosse del conflitto che sembra non voler cedere.

Intercettazioni in piena notte, voli deviati e traffico passeggeri in tilt: la capitale russa è tornata a fare i conti con un attacco coordinato di droni. L'offensiva, secondo quanto comunicato dal sindaco Sergei Sobyanin, ha avuto inizio poco dopo le 4 del mattino, quando le unità di difesa aerea hanno cominciato a intercettare diversi obiettivi in arrivo da direzioni differenti. Nel giro di due ore sono stati abbattuti almeno dieci droni, organizzati in più ondate. L'offensiva ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente gli scali di Vnukovo e Domodedovo, tra i più trafficati della città.

