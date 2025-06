Nel 2025, il palco di San Siro sarà teatro del trionfo della nuova musica italiana con i Pinguini Tattici Nucleari. Dalla provincia di Bergamo alle vette delle classifiche, questa band ha saputo conquistare cuori e platee grazie a un sound fresco, autentico e coinvolgente. Scopri come i giovani talenti siano riusciti a ridefinire il panorama musicale italiano, portando sul grande palco un’energia unica e inimitabile. E questa volta, il loro successo si celebra sotto i riflettori di San Siro.

La storia dei Pinguini Tattici Nucleari inizia nel 2010 nelle strade di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, quando un giovanissimo Riccardo Zanotti decide di dare forma concreta al suo sogno musicale. Classe 1994, nato ad Alzano Lombardo il 16 settembre, Zanotti rappresenta l’emblema della nuova generazione di cantautori italiani che hanno saputo reinventare il panorama musicale nazionale senza tradirne l’autenticità. Il nome Pinguini Tattici Nucleari nasce quasi per caso, come spesso accade alle migliori intuizioni artistiche. La band si forma inizialmente con una formazione diversa da quella attuale: Riccardo Zanotti alla batteria, Lorenzo Pasini alla chitarra, Francesco Bernuzzi come voce, Claudio Cuter alla chitarra e Cristiano Marchesi al basso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com