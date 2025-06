Pignataro e la maxi evasione fiscale | accordo con l’erario da 280 milioni

Un caso di maxi evasione fiscale che ha scosso l’Italia, con Andrea Pignataro, uno dei nomi più influenti del panorama finanziario, protagonista di una vertenza record da 280 milioni di euro. Questa cifra, tra le più alte mai pattuite nel nostro Paese, segna un’importante svolta nel tentativo di ripristinare legalità e trasparenza nel mondo degli affari. Ma quale sarà il reale impatto di questa vicenda sul sistema fiscale italiano?

Bologna, 8 giugno 2025 – Andrea Pignataro pagherà 280 milioni di euro. È questa la cifra monstre, una delle più alte mai pattuite in Italia, che il finanziere bolognese dovrà versare all’Agenzia delle entrate per chiudere, almeno dal punto di vista fiscale, la brutta storia che l’ha visto protagonista negli ultimi mesi. Pignataro, il secondo uomo più ricco del Paese dopo Giovanni Ferrero, è infatti finito al centro di una inchiesta della Procura per evasione fiscale perché, secondo le accuse, non avrebbe pagato imposte per circa mezzo miliardo nel decennio dal 2013 al 2023. Aggiungendo gli interessi, il conto è salito fino a 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pignataro e la maxi evasione fiscale: accordo con l’erario da 280 milioni

