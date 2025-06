Pignataro chiusa inchiesta per evasione per il secondo uomo più ricco d’Italia | pagherà 280milioni

Pignataro chiusa l’inchiesta per evasione fiscale che coinvolge il secondo uomo più ricco d’Italia. Con un pagamento di 280 milioni di euro, l’imprenditore ha scelto di sanare una preoccupante accusa di evasione di 1,2 miliardi di euro, suddivisi in cinque maxi rate. Un importante passo verso la chiarezza fiscale e la responsabilità aziendale.

Era accusato di aver evaso imposte per un totale di 1,2 miliardi, l’importo dilazionato in cinque maxi rate. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pignataro, chiusa inchiesta per evasione per il secondo uomo più ricco d’Italia: pagherà 280milioni

