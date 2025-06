Pieve Santo Stefano | successo per il Campionato Italiano di Velocità in Salita moto

A Pieve Santo Stefano, la passione per le due e quattro ruote trasforma il paesaggio in un palcoscenico di adrenalina e competizione. Il terzo round del Campionato Italiano di Velocità in Salita ha acceso i motori, con oltre 120 coraggiosi piloti pronti a sfidarsi sui 2410 metri della storica cronoscalata. Un evento che conferma ancora una volta il ruolo di capoluogo motoristico della Valtiberina, dove la velocità diventa festa.

PIEVE SANTO STEFANO Quando si parla di Spino – auto o moto che siano, come in questo caso – a Pieve Santo Stefano è sempre festa. L’etichetta di capoluogo motoristico della Valtiberina è di nuovo attaccata in questo fine settimana, caratterizzato dal terzo round del Campionato Italiano di Velocità in Salita per moto, che vede oltre 120 centauri sfidarsi sui 2410 metri del tratto iniziale della cronoscalata automobilistica, quelli che dall’immediata periferia del paese (la linea di partenza è la stessa) arrivano fino alla località di Fontandrone. Il sabato di prove e gare è stato un successo fin dalle prove libere e ufficiali del mattino, con le due manche di gara nel pomeriggio e il pubblico di appassionati che ha ben risposto all’appello degli organizzatori, la Pro Spino Team e il Moto Club "Paolo Tordi" di Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pieve Santo Stefano: successo per il Campionato Italiano di Velocità in Salita moto

