Pierpaolo Bisoli | Cesena una salvezza splendida e un vivaio prezioso

dimostrato grande carattere e determinazione, confermando di essere una realtà da rispettare. La sua salvezza brillante e il vivace vivaio testimoniano l’amore viscerale che il club e i tifosi nutrono per questa squadra, un amore che Pierpaolo Bisoli ha contribuito a coltivare con passione e dedizione. Ogni vittoria e ogni sfida superata sono la prova che il Cesena, sotto questa guida, continua a scrivere pagine importanti della sua storia.

Che l’amore per il Cesena sia viscerale non è un segreto. Pierpaolo Bisoli è l’allenatore del Cavalluccio in assoluto più vincente della storia, l’ha portato in serie A due volte, la prima con una cavalcata iniziata in C. Ora è in Francia, in vacanza, ma quando si parla del Cesena ferma l’auto e si concede. "Ha disputato un ottimo campionato, sopra le più rosee aspettative per una neopromossa. Il campionato cadetto è durissimo ed il Cesena ha saputo costruire con l’entusiasmo dei suoi ragazzi e il valore della rosa una splendida salvezza e la partecipazione ai playoff ". Peccato l’eliminazione di Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it