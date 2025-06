Piccoli autori crescono Dieci libri scritti dai ragazzi donati alla biblioteca

Piccoli autori crescono a Orbetello! I giovani scrittori dell’istituto Don Lorenzo Milani hanno dato vita a dieci libri, frutto del progetto ‘Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità’. Un percorso che dura da tre anni, culminato con questa straordinaria donazione alla biblioteca locale. Questi elaborati sono molto più di pagine: sono testimonianze di creatività, impegno e passione dei nostri giovani. La loro voce ora arricchisce la comunità, dimostrando che anche i più piccoli possono fare grandi cose.

ORBETELLO I libri scritti dagli studenti di Orbetello arrivano in biblioteca: sono gli elaborati del progetto ' Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità '. Da tre anni l'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Orbetello partecipa al progetto e quest'anno sono ben 10 i libri che i ragazzi hanno contribuito a scrivere e che poi la scuola ha deciso di donare alla comunità lagunare attraverso la biblioteca. ' Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità ', promosso dall'associazione BiMed è un progetto che coinvolge scuole dell'intero Paese, mettendo in contatto il pensiero e le visioni di studenti che vivono lontani gli uni dagli altri, in luoghi e condizioni anche molto diverse, ponendo in interazione docenti che tra loro non si conosco e che decidono, aderendo al format, di cooperare e rendere protagonista la scrittura così da giungere a una narrazione comune.

