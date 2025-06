Piazza Libertà giardino proibito | Per arrivarci almeno 50 minuti Ipotesi pulmini per dribblare i lavori

Pendolari e residenti della zona fiorentina sono esasperati dalla chiusura totale della SS65 Bolognese, che rende impossibile raggiungere piazza Libertà e il Giardino Proibito in meno di 50 minuti. Tra strade chiuse, treni soppressi e gestione discutibile, molti chiedono interventi concreti come l’uso di pulmini per alleviare i disagi. È ora che il Comune ascolti le loro richieste e trovi soluzioni efficaci per ridare serenità alla mobilità locale.

Strade chiuse, treni soppressi e soprattutto cattiva gestione. I pendolari del Mugello così come i residenti della valle del Mugnone e quelli della collina di Careggi non ci stanno e battono in pugni sul tavolo per protestare contro il Comune di Firenze. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la chiusura totale della strada statale 65 Bolognese per i lavori di Publiacqua, che scatterà da martedì sera e che a tratti andrà avanti fino a settembre. Prima sarà impossibile passare nel tratto Salviati-Careggi. Per chi arriva da Pratolino, quindi, non resterà che imboccare la via Salviati e raggiungere la Faentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Libertà, giardino proibito : "Per arrivarci almeno 50 minuti". Ipotesi pulmini per dribblare i lavori

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavori Piazza Libertà Giardino

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

Tramvia, nuova fase dei lavori di Publiacqua in piazza della Libertà