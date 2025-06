Pestaggio dopo la festa patronale e spaccio condannati il nipote del boss e l' amico

Dopo la festa patronale, un grave episodio scuote la comunità di Portico di Caserta: due giovani sono stati condannati per pestaggio e spaccio. La Cassazione ha confermato le sentenze, chiudendo un capitolo difficile nella lotta contro la violenza e la criminalità locale. La decisione rappresenta un importante segnale di fermezza e giustizia, ma apre anche nuove riflessioni sulla sicurezza e il ruolo della legalità nel territorio.

La settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giovanni Liberati, si è pronunciata sul ricorso proposto da Leon Bifone, 25enne e nipote del ras Antonio Bifone e Nazar Kusyy, 24enne, entrambi di Portico di Caserta avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. I giudici. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pestaggio dopo la festa patronale e spaccio, condannati il nipote del boss e l'amico

