Pescara Ternana 3 a 2 ai calci di rigore Fere ancora in C

Pronti, via: il calcio sa regalarci emozioni forti e colpi di scena improvvisi. La sfida tra Pescara e Ternana si trasforma in un dramma sportivo per i rossoverdi, che vedono svanire la promozione in serie B ai calci di rigore. Errori decisivi e tensione alle stelle hanno scritto una serata indimenticabile, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Nel primo tempo a salvare i padroni di casa è il...

Terni, 8 giugno 2025 – Beffa atroce per la Ternana di Liverani che vede sfumare la promozione  ai calci di rigore, in serie B va il Pescara di Baldini. Letali per i rossoverdi gli errori dal dischetto di Ferrante, Casasola e Donnarumma. La Ternana aveva l’obbligo della vittoria a Pescara dopo la sconfitta interna per 1 - 0 al “Liberati”, maturata giocando in inferioritĂ numerica per 80 minuti. Nel primo tempo a salvare i padroni di casa è il portiere Plizzari con almeno tre interventi prodigiosi. Nella ripresa la Ternana ci prova ancora e la svolta arriva al 60° con  il rosso diretto a Dagasso per un duro intervento su Damiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pescara Ternana 3 a 2 ai calci di rigore, Fere ancora in C

