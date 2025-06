Pescara festeggiamenti per la promozione in Serie B

A Pescara, i cuori degli appassionati hanno battuto all’unisono nel celebrare una vittoria storica: la promozione in Serie B. Con oltre ventimila tifosi radunati davanti allo stadio Adriatico, la città si è tinta di entusiasmo, tra fumogeni colorati e bandiere sventolanti. Una festa che ha unito la comunità, rafforzando il legame tra squadra e città. E il meglio deve ancora venire: questa celebrazione segna un nuovo capitolo di speranza e ambizione per il Delfino.

A Pescara i tifosi della squadra di calcio della città hanno festeggiato la vittoria contro la Ternana e il conseguente avanzamento in Serie B. I ventimila tifosi presenti si sono radunati attorno allo stadio Adriatico, dove hanno accesso fumogeni e sventolato bandiere lungo le strade. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pescara, festeggiamenti per la promozione in Serie B

In questa notizia si parla di: Pescara Serie Festeggiamenti Promozione

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Il #Pescara torna in Serie B. Partita sofferta, con il portiere #Plizzari vero eroe della serata biancazzurra: tre rigori parati nonostante l'infortunio. Onore alla #Ternana che ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. E in città è già partita la fest Partecipa alla discussione

Il #Pescara torna in Serie B dopo 4 anni: un #Plizzari eroico para tutto e regala la vittoria ai rigori contro la Ternana nella finale di ritorno dei Playoff ? Partecipa alla discussione

Pescara in Serie B, Baldini festeggia e se la prende con i sapientoni - I biancazzurri battono, ai rigori, la Ternana e tornano nella serie cadetta: "Un grazie ai sapientoni che dicevano di disfarsi di me". Si legge su msn.com

Calcio, festa grande a Pescara per il ritorno in B - Festa grande, terminata soltanto a notte fonda, a Pescara, per la promozione della squadra biancazzurra in Serie B dopo 4 anni di calcio in Lega Pro. La squadra di Silvio Baldini, in 10 uomini per l'e ... Segnala msn.com

Pescara torna in serie b dopo quattro anni: festa e speranze per la stagione 2025-2026 - Il Pescara torna in Serie B dopo quattro anni, grazie al sostegno appassionato dei tifosi e alle prestazioni decisive di Plizzari e Baldini, rilanciando il calcio in Abruzzo per la stagione 2025-2026. Da gaeta.it