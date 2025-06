Pescara Baldini festeggia la promozione e la dedica | È la vittoria di Sebastiani di Foggia e della squadra

Pescara Baldini celebra con entusiasmo la meritata promozione, dedicando questa vittoria a Sebastiani di Foggia e alla squadra. Dopo un'intensa finale playoff ai calci di rigore contro la Ternana, l’allenatore Silvio Baldini si è lasciato andare a dichiarazioni piene di orgoglio e gratitudine, sottolineando il valore del gruppo e il supporto della tifoseria. È una vittoria che segna una nuova avventura per i Delfini, un traguardo che merita di essere condiviso con tutti coloro che hanno creduto in questo sogno.

Pescara, Baldini festeggia la promozione e la dedica. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico degli abruzzesi al termine del play-off Il tecnico del Pescara, Silvio Baldini, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in finale play-off contro la Ternana ai calci di rigore, che ha regalato la promozione in Serie B alla squadra .

