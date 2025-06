Perugia inseguimento nella notte | sfreccia contromano scappa dai carabinieri e si schianta

Nella quiete della notte, un inseguimento mozzafiato ha tenuto col fiato sospeso Perugia. Un giovane albanese, in fuga spericolata, ha tentato di seminare i carabinieri sfrecciando contromano, culminando in un incidente che ha portato all’arresto. La sua fuga si è conclusa con manette e un procedimento giudiziario in corso. La vicenda dimostra come, anche nelle ore più oscure, la legge non si ferma.

Inseguimento nella notte, schianto e manette. È successo a Ponte San Giovanni dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto.

