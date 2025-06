Perugia contromano sulla via Adriatica | arrestato 28enne dopo un inseguimento

Perugia torna sotto i riflettori con un episodio di pura adrenalina: un inseguimento notturno sulla via Adriatica, che ha portato all'arresto di un 28enne albanese senza fissa dimora. La sua fuga, culminata nella contromano, ha messo a dura prova le forze dell'ordine, ma alla fine la determinazione dei carabinieri ha prevalso. Un episodio che ribadisce quanto sia importante la presenza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche nelle situazioni più complicate.

Perugia, 8 giugno 2025 - I carabinieri, a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. Il risultato operativo è maturato nell'arco notturno, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Nue - 112, comunicando la presenza di un'auto che percorreva via Adriatica contromano, a velocità elevata, ponendo seriamente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada. Intercettato il veicolo, i carabinieri hanno invano intimato l'alt al conducente, che non si è fermato, proseguendo nella marcia contromano e ad alta velocità lungo l'asse viario.