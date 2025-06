Perugia clima estivo e clima elettorale | Marianelli verso il Rettorato con un messaggio di unità

Una domenica estiva ad Perugia, tra sole e relax, ha creato un’atmosfera di festa e convivialità sulla storica acropoli. Mentre molti si sono diretti verso le coste marchigiane per sfuggire al caldo, il clima politico dell’Università si anima con Marianelli che si avvicina al rettorato, portando un messaggio di unità e speranza. Un momento di riflessione e di rinnovata collaborazione, perché anche nei giorni più caldi l’unità è la vera forza del territorio.

Una domenica dal sapore estivo ha riscaldato l'acropoli perugina, con il centro storico baciato dal sole e affollato da turisti e residenti desiderosi di godersi una giornata quasi balneare. In molti sono partiti alla volta del mare, soprattutto verso le coste marchigiane, approfittando del clima favorevole. Ma se il termometro segnava alte temperature, anche il termometro politico-culturale dell'Università degli Studi di Perugia non era da meno. I riflettori restano infatti puntati sull'Ateneo, dove le elezioni per il Rettorato hanno dato un segnale forte e inequivocabile: la comunità accademica vuole costruire ponti, non alzare barricate.