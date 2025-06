Persone in acqua alla Vogalonga incidente tra le Vignole e Sant’Elena Tutti salvati

Durante la Vogalonga di Venezia, un incidente tra le Vignole e Sant’Elena ha coinvolto diverse imbarcazioni, mettendo a rischio la sicurezza dei partecipanti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della guardia costiera, tutte le persone in acqua sono state prontamente soccorse e messe in salvo. La sicurezza e l’efficienza delle operazioni dimostrano ancora una volta l’importanza di interventi coordinati in eventi di grande afflusso.

??Numerosi partecipanti alla Vogalonga a Venezia sono stati soccorsi domenica mattina 8 giugno dalla guardia costiera di Venezia dopo un incidente che ha coinvolto più imbarcazioni con la presenza di persone in acqua tra le Vignole e Sant’Elena. Alle 8.30 la sala operativa della guardia costiera. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Persone in acqua alla Vogalonga, incidente tra le Vignole e Sant’Elena. Tutti salvati

