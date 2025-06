Pericolo chiusura punto nascita e pronto soccorso Del Rosso | La Sanità non si tocca De Luca ha sbagliato tutto

La minaccia di chiusura dei punti nascita e del pronto soccorso del Rosso scuote la comunità, evidenziando quanto la sanità pubblica sia un pilastro irrinunciabile. In un momento in cui le scelte politiche rischiano di compromettere servizi essenziali, il grido di protesta si fa più forte: la salute non si tocca. Maurizio Del Rosso e tanti altri chiedono con forza: è tempo di difendere i nostri diritti fondamentali.

"Due territori, due presidi fondamentali, un solo grido: basta tagli alla sanità pubblica. No alla chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. No alla chiusura del punto nascita dell’ospedale di Piedimonte Matese". Così Maurizio Del Rosso, già consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pericolo chiusura punto nascita e pronto soccorso, Del Rosso: "La Sanità non si tocca. De Luca ha sbagliato tutto"

