Perde il controllo dell' auto si ribalta più volte | VIDEO

Un incidente stradale spettacolare e drammatico si è verificato sulla SP31 a Castel Guelfo di Bologna, coinvolgendo una donna di 39 anni rimasta gravemente ferita. La scena, catturata da un video, mostra l’auto che perde il controllo e si ribalta più volte, lasciando un ricordo forte e inquietante. Ecco cosa è successo e le ultime novità sulla vicenda. Se vuoi restare aggiornato, continua a leggere.

È ferita gravemente una donna di 39 anni, residente a Medicina, rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla SP31, Colunga, in via Larga, nel comune di Castel Guelfo di Bologna. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday Intorno alle ore 15 di oggi, domenica 8 giugno, era alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Perde il controllo dell'auto, si ribalta più volte | VIDEO

