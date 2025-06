Perde il controllo della sua moto Ivan muore nello schianto contro il guardrail

Una tragica giornata sulle strade del Salernitano: Ivan La Monica, 30 anni, ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro il guardrail sulla Cilentana. La sua vita si è spezzata in un attimo, lasciando dolore e sgomento tra familiari e amici. Questo incidente ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e guidare con prudenza, perché ogni istante di distrazione può cambiare per sempre il corso delle nostre vite.

Sangue sulle strade del Salernitano oggi, domenica 8 giugno. Un motociclista di 30 anni, Ivan La Monica, è morto lungo la Cilentana, all'altezza dello svincolo di Agropoli Nord. È finito fuori strada mentre era in sella alla sua moto.

