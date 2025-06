Perché questo è un referendum per giovani

Perché questo è un referendum per giovani? A leggere i quesiti, emerge chiaramente come le tematiche affrontate siano di grande importanza per le nuove generazioni. Dal primo quesito, che chiede l’abrogazione del D.lgs. 23/2015 (i cosiddetti contratti a tutele crescenti), si evidenzia come si voglia garantire un futuro più equo e sicuro per i giovani lavoratori. È un momento cruciale per costruire un domani migliore per tutti.

di Lorenzo Venini* A leggere i quesiti referendari, viene da pensare: si tratta di un referendum per giovani. Il che non significa che non coinvolga tutte e tutti, anzi, ma significa che i temi trattati appaiono particolarmente rilevanti per le nuove generazioni. Ciò risulta evidente sin dal primo quesito, con cui si chiede l’abrogazione del D.lgs. 232015 (c.d. contratto a tutele crescenti). Tale decreto, che prevede minori tutele in caso di licenziamento illegittimo, si applica infatti solo ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, tanto da aver creato due binari paralleli: da un lato, coloro che erano già stati assunti prima del marzo 2015 (che continuano quindi a godere delle tutele dell’art. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché questo è un referendum per giovani

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giovani Referendum Significa Appaiono

Referendum cittadinanza: col Sì diremo ai giovani di origine straniera che questo è anche il loro Paese - Il referendum sulla cittadinanza del 8 e 9 giugno è un momento decisivo per i diritti e l'inclusione delle giovani di origine straniera.

Referendum, Landini “Chi dice di andare al mare vuole la precarietà dei giovani” - "Invitare a non votare significa lasciare le cose come stanno, favorire un processo che ha aumentato lo sfruttamento. Questa è una battaglia che riguarda soprattutto i giovani, per cancellare la ... Segnala msn.com

Donne giovani e social: la cittadinanza è una battaglia nel segno della Gen Z - Roma — Si sono mobilitate soprattutto le donne, giovani under 30, attive sui social e impegnate. Sono loro in forze ad avere sottoscritto il referendum sulla cittadinanza: circa 240 mila firme. Secondo repubblica.it

I giovani lasciano l’Italia: così i referendum possono invertire il fenomeno - Dare diritti ai lavoratori e a chi risiede legalmente da noi è invece un modo per spingere il nostro sistema produttivo a evolvere verso gli standard più avanzati, crescendo di dimensione e investendo ... Segnala editorialedomani.it

La crisi greca: verso il referendum. Juncker ai greci: Votate sì al referendum.