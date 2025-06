Perché l'Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia

Perchè l`Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia Dopo qualche settimana di trattative, Marsiglia e Inter hanno chiuso il trasferimento di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Inter Marsiglia Preso Luis

Luis Henrique Inter, c’è l’accordo: i dettagli della trattativa per l’esterno del Marsiglia! - L'Inter ha raggiunto un accordo per acquisire Luis Henrique, promettente esterno classe 2001 dell'Olympique Marsiglia.

UFFICIALE – #Inter, preso #LuisHenrique dal Marsiglia https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Inter--preso-Luis-Henrique-dal-Marsiglia-140319.aspx… #Calciomercato Partecipa alla discussione

UFFICIALE: Luis Henrique è un calciatore dell'Inter Il brasiliano arriva a titolo definitivo dal Marsiglia: date un voto a questo colpo #LuisHenrique #Inter Partecipa alla discussione

Perché l'Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia - Perchè l`Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia Dopo qualche settimana di trattative, Marsiglia e Inter hanno chiuso il trasferimento di Luis Henrique in Italia.. Scrive calciomercato.com

Inter, è ufficiale l'arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia: tutti i dettagli e le cifre - L`Inter batte il secondo colpo sul mercato di giugno. Dopo aver prenotato il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003) dalla Dinamo Zagabria già nella scorsa. Lo riporta msn.com

Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri - Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Da msn.com

L'Inter ha preso Luis Henrique dal Marsiglia