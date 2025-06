Perché la Roma ha scelto Gasperini

Gran parte del merito dell`arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma è di Claudio Ranieri, l`ex allenatore giallorosso che ha lasciato il post a. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

#Gasperini un gobbo sulla mia panca nella mia Roma è 1cosa che mi devo far andare bene anche se non lo sopporto e i motivi x me sono chiari: 1) Il bene della #Roma è più importante 2) Claudio #Ranieri l’ha scelto e la fiducia gliela devo xchè se l’è meritat Partecipa alla discussione

Juric è l’araba fenice del calcio. Dopo aver incontrato Thiago Motta, l’Atalanta ha scelto lui L'allievo di Gasperini reduce da una stagione disastrosa tra Roma e Southampton. Contratto biennale da 2,5 milioni bonus compresi Partecipa alla discussione

Dalla Roma al Milan, annuncio UFFICIALE e bianconeri avvisati - Massimiliano Allegri ha impiegato poco tempo per comprendere le necessità del suo Milan. Il tecnico livornese è ritornato ad allenare, è ritornato in un grande club, ed è ritornato nel club dove ha ... Secondo asromalive.it

Gasperini è il nuovo allenatore della Roma, ufficiale: “Perché ho scelto questo progetto” - Gian Piero Gasperini ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma per almeno i prossimo tre anni (fino al 2028). Si riempie, dunque, il posto lasciato definitivamente da Claudio Ranieri, autore di ... Secondo tuttosport.com

