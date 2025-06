perché la messa in guardia di leone xiv sull ia non è certo come l abiura chiesta a galilei

uomini moderni le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Mentre Leonardo Xiv mette in guardia sui rischi della tecnologia, la fede e la provvidenza offrono una prospettiva di speranza e guida, riconoscendo che il cammino verso il futuro è tutto da scoprire e plasmare con saggezza. Solo così si potrà affrontare con coraggio le infinite possibilità e ambiguità dell’IA, senza perdere di vista i valori fondamentali che ci definiscono.

«Le vie del Signore sono infinite». È la citazione biblica che esprime la vastità e inconoscibilità della volontà di Dio. Ma che assume anche le forme della Provvidenza, che in modo non manifesto e spettacolare, interviene nelle vicende umane per realizzare il bene. Questa visione fideistica e ottimistica del Dio che vede e provvede consente da sempre alla Chiesa di affrontare con molto più coraggio (e si può dire anche spregiudicatezza) dei laici situazioni complesse, complicate, sfidanti. Ne è prova la capacità di tenere assieme fede e scienza che da un paio di decenni è concentrata sul progresso tecnologico e negli ultimi anni sull’ intelligenza artificiale, specificamente quella generativa e conversazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it