Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il titolo di doppio femminile al Roland Garros 2025, aggiungendo 700 punti netti al loro palmares. Tuttavia, nonostante la vittoria, la loro posizione nel ranking WTA rimane invariata, ancora a ridosso della top 5. Questo dimostra quanto il tennis sia uno sport di costanti sfide e piccoli margini di miglioramento, ma la loro determinazione le avvicina sempre più all’élite mondiale. La loro crescita promette di portarle presto tra le prime posizioni.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: le azzurre, che lo scorso anno si erano fermate proprio all’ultimo atto, proprio per questo motivo, pur guadagnando 700 punti netti, non migliorano la loro posizione nel ranking WTA. La coppia azzurra, che lunedì 26 maggio condivideva la sesta posizione in classifica, nell’aggiornamento di domani, lunedì 9 giugno, occuperà il medesimo piazzamento, pur salendo da quota 5465 a quota 6165. Le italiane hanno ora un margine superiore ai 1000 punti sull’ottava classificata. Davanti a Sara Errani e Jasmine Paolini si trova ora la canadese Gabriela Dabrowski, quinta a quota 6555, a +390 sulle azzurre, mentre il quarto posto è occupato dalla lettone Je?ena Ostapenko, a quota 6855, a +690 sulle due italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Errani/Paolini non hanno guadagnato posizioni nel ranking WTA con la vittoria del Roland Garros. Ma la top5 è vicina…

