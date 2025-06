Perché è già terminato La Pennicanza l’ultimo show di Fiorello | Era troppo forte faceva sfigurare il resto delle radio

La Pennicanza di Fiorello e Fabrizio Biggio ha conquistato gli ascoltatori con il suo mix irresistibile di satira, gag e telefonate agli amici di sempre, Amadeus e Jovanotti. In appena tre settimane, ha lasciato un segno indelebile nel panorama radiofonico, tanto da essere considerato troppo forte per le altre radio. Ma perché è già terminata? Scopriamo cosa si nasconde dietro questa improvvisa pausa e cosa ci aspetta in futuro.

È terminato così com’era cominciato, tra gag, tante risate e le telefonate agli amici di sempre, Amadeus e Jovanotti. Parliamo de La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Dopo poco più di tre settimane di satira e incursioni surreali, lo show radiofonico è andato in pausa, forse. (ANSA FOTO) – Notizie.com Già perché sin dal suo esordio era stato mantenuto un certo alone di mistero sull’effettiva durata del programma e sul suo futuro. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché è già terminato La Pennicanza, l’ultimo show di Fiorello: “Era troppo forte, faceva sfigurare il resto delle radio”

In questa notizia si parla di: Terminato Pennicanza Show Fiorello

Fiorello chiude La Pennicanza, 'ci vediamo - forse - a ottobre' - Gran finale di stagione per Radio2 Radio Show - La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, lo show rad ... Lo riporta ansa.it

Gran finale per la "Pennicanza". Fiorello: "Ci vediamo, forse, a ottobre" - Gran finale di stagione per Radio2 Radio Show - la Pennicanza, il programma condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio. Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, è il momento della pausa ... msn.com scrive

Fiorello, chiude il suo show in radio. La promessa nei saluti finali de La Pennicanza - Fiorello chiude il suo show in radio ma promette di tornare in autunno. Quando va in onda l’ultima puntata de “La Pennicanza” ... Scrive dilei.it