Per l’emulatore PPSSPP arriva il primo aggiornamento del 2025 con tante novità

L’attesa è finita: l’emulatore PPSSPP riceve il suo primo aggiornamento del 2025, portando con sé una serie di innovazioni entusiasmanti. Questa release segna un passo importante verso un’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente per gli appassionati di PSP. Scopriamo insieme tutte le novità e i miglioramenti che trasformeranno il modo di giocare ai classici PlayStation Portable, rendendo questa primavera ancora più emozionante.

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo update per l'emulatore PPSSPP, il primo per quanto riguarda il 2025 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Per l’emulatore PPSSPP arriva il primo aggiornamento del 2025 con tante novità

In questa notizia si parla di: Emulatore Ppsspp Primo Arriva

PPSSPP, il simulatore PSP per iPhone, arriva ufficialmente su Cydia! - PPSSPP, il primo emulatore PSP per iPhone jailbroken di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, è stato finalmente rilasciato su Cydia. Vediamo come scaricarlo, installarlo ed utilizzarlo ... iphoneitalia.com scrive

PPSSPP è un emulatore PSP ora disponibile gratis su iOS App Store - Arriva anche l'emulatore PSP tra i software scaricabili da App Store: l'app PPSSPP è gratuita e consente di giocare i titoli di PlayStation Portable. Continua l'ondata di software di emulazione ... Lo riporta multiplayer.it

Trasforma il tuo iPhone in una PSP con PPSSPP, emulatore gratis su App Store - in queste ultime ore è stato approvato anche l'emulatore PPSSPP per iPhone e iPad, ora disponibile per il download gratis. PPSSPP è su App Store e si scarica come qualsiasi altra applicazione ... Secondo everyeye.it