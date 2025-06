Per chi ama i thriller a sfondo politico e le distopie come chiavi di lettura del contemporaneo

Se sei appassionato di thriller a sfondo politico e distopie che offrono una chiave di lettura del nostro mondo contemporaneo, "Zero Day" è la serie che fa per te. Diretto da Lesli Linka Glatter e interpretato da un cast stellare, tra cui Robert De Niro e Lizzy Caplan, questo thriller distopico ti terrà con il fiato sospeso. Disponibile su Netflix, prepara a immergerti in un universo di tensione e riflessione, perché il futuro potrebbe essere più vicino di quanto immagini.

Z ERO DAY Genere: thriller distopico Diretto da: Lesli Linka Glatter. Con Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Bill Camp, Dan Stevens, Angela Bassett. Su Netflix Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Attacco agli Stati Uniti. Su Netflix arriva la miniserie thriller “Zero Day”, con Robert De Niro Un attacco informatico senza precedenti getta nel caos e nello sconforto gli Stati Uniti; le vittime sono migliaia, le conseguenze terribili per il sistema economico, sanitario e infrastrutturale del Paese. Per gestire la crisi, viene richiamato l’ex presidente, l’anziano e carismatico George Mullen (Robert De Niro). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi ama i thriller a sfondo politico e le distopie come chiavi di lettura del contemporaneo

