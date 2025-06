Pentecoste Papa Leone XIV | unità e fuoco dello Spirito contro l’indifferenza

Nella suggestiva cornice di piazza San Pietro, Papa Leone XIV celebra la Pentecoste con un messaggio potente: lo Spirito Santo apre cuori e abbatte muri di indifferenza e odio. In un mondo spesso diviso, il fuoco dello Spirito ci invita all’unità, alla compassione e alla speranza. La sua voce incisiva ci ricorda che solo attraverso l’amore e la fede possiamo costruire ponti, superando ogni frontiera. Unisciti a questa chiamata, lasciandoti conquistare dal fuoco dello Spirito.

Nella Domenica di Pentecoste papa Leone XIV celebra la Santa Messa eil Regina Coeli in piazza San Pietro: lo Spirito Santo abbatte le frontiere e i muri di indifferenza e odio. Dopo aver celebrato la veglia di Pentecoste, ieri sera nella Basilica di San Pietro, in concomitanza con il Giubileo dei movimenti e delle associazioni,.

