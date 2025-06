Pensioni ex carabinieri ottengono il ricalcolo della pensione ma perdono in appello | condannati a restituire tutto

La vicenda delle pensioni degli ex carabinieri si arricchisce di un capitolo importante, con la recente decisione della Corte dei Conti dell’Umbria che respinge il ricorso presentato da tre ex militari. Nonostante il ricalcolo positivo, la sentenza conferma il ruolo dell’Inps nel recupero delle somme erroneamente erogate, sottolineando come la giustizia si faccia anche nel rispetto delle norme finanziarie. La vicenda ha…

La Corte dei Conti dell'Umbria ha respinto il ricorso presentato da tre ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, difesi dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, contro l'Inps, confermando la legittimità del recupero delle somme pensionistiche corrisposte in eccedenza. La vicenda ha.

