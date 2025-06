Pensavo fosse un neo ma era un cancro che mi ha rovinato la vita Ho 30 anni e cicatrici su tutto il corpo | la storia di Leah Alexis Adams

pensavo fosse un neo, Leah Alexis Adams ha scoperto troppo tardi che si trattava di un melanoma. A 30 anni, con cicatrici su tutto il corpo, la sua vita è stata sconvolta, ma la sua storia ci ricorda quanto sia importante conoscere e ascoltare il proprio corpo. La sua esperienza ci invita a non sottovalutare mai i segnali della nostra pelle, perché la prevenzione può fare la differenza tra vita e morte.

Quando si è trovata quel “puntino” sul petto, Leah Alexis Adam s, originaria dell’Ohio, non avrebbe mai immaginato che si potesse trattare di un melanoma. “ A quanto pare, al melanoma non importa quanto tu pensi di avere un bell’aspetto: si presenta e cerca di rovinarti la vita ” spiega in uno dei suoi numerosi video sui social. La sua è la storia di una ragazza da sempre innamorata di quel color ambrato che l’abbronzatura dona alla pelle, e per questo non si è mai tirata indietro quando c’era da esporsi al sole. Tante le ore passate da Leah sotto i caldi raggi solari, spesso però senza una adeguata protezione solare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse un neo, ma era un cancro che mi ha rovinato la vita. Ho 30 anni e cicatrici su tutto il corpo”: la storia di Leah Alexis Adams

