Carlo Pellegatti, voce storica del Milan, si sofferma sui recenti rumors che circolano attorno a Mike Maignan, fonte di speranze e dubbi per i tifosi rossoneri. Tra tensioni e aspettative, il futuro del portiere francese si trasforma in un vero rebus, alimentando discussioni appassionate tra i sostenitori. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Scopriamolo insieme, perché nel mondo del calcio nulla è mai scontato.

Attraverso il suo profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e dei tanti rumors che vorrebbero Mike Maignan vicino alla cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Allegri e Tare le mie speranze. Maignan? C’è una cosa insopportabile”

