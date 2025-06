Pelle e sole | come proteggere la nostra barriera più preziosa

Con l’arrivo dell’estate, la nostra pelle si prepara a confrontarsi con il sole e le sue sfide quotidiane. Tuttavia, spesso trascuriamo l’importanza di preservare questa preziosa barriera che ci protegge da agenti nocivi, mantenendoci in salute e bellezza. È fondamentale conoscere i giusti accorgimenti per difendere la nostra pelle, affinché possa affrontare la stagione calda con sicurezza e vitalità. Scopriamo insieme come proteggerla al meglio.

A cura di MATTEO STOCCO Con l'arrivo dell'estate, la pelle torna protagonista. La esponiamo di più, desideriamo vederla dorata, luminosa, sana. Ma spesso dimentichiamo che non è solo una superficie da mostrare: la pelle è l'organo più esteso del corpo umano, una vera barriera viva che ci protegge da virus, batteri, radiazioni solari e inquinamento.

