Peli sul mento | perché continuano a ricrescere negli stessi punti e come liberarsene

I peli sul mento, un nemico che sembra tornare sempre uguale, sono una sfida quotidiana per molte donne. Perché ricrescono sempre nello stesso punto e come possiamo liberarci di loro definitivamente? La lotta può sembrare infinita, ma conoscere i segreti per gestirli al meglio può fare la differenza. E allora, armati di conoscenza e coraggio, scopriamo insieme come affrontare questa battaglia di bellezza e autostima.

È tornato. Di nuovo. Molte di noi ne hanno almeno uno con cui «combattono» tutta la vita. Parliamo dei peli sul mento che all'improvviso vediamo spuntare, nati già lunghissimi. Ma come è possibile? E come debellarli? Tra le battaglie esistenziali di una donna, ebbene sì, c'è anche quella contro di loro. A noi la scelta, «armarsi e combatterli» o, semplicemente, accettarli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Peli sul mento: perché continuano a ricrescere negli stessi punti e come liberarsene

