In un gesto di solidarietà e rispetto per il nostro pianeta, i volontari di Pegli hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno ambientale, rimuovendo oltre 200 kg di rifiuti dall’area di Molo Archetti. Plastic Free Onlus, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani, ha promosso in tutta Italia iniziative di grande impatto. Anche a Genova, questa mobilitazione collettiva ha rafforzato la nostra responsabilità condivisa: proteggere e preservare il nostro patrimonio naturale.

Plastic Free Onlus, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente e degli oceani, ha organizzato in tutta Italia un centinaio di appuntamenti tra clean up e sensibilizzazioni ambientali. Anche Genova è stata protagonista di questo grande impegno collettivo con i volontari al lavoro a Pegli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Pegli, volontari ripuliscono l'area di molo Archetti: rimossi oltre 200 kg di rifiuti

