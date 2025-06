Pavimentazione sconnessa in Piazza Casalbore un lettore | C' è il rischio di farsi male

Piazza Casalbore a Salerno presenta una pavimentazione sconnessa e pericolosa, segnalata dal cittadino Giulio Maria Di Maio. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria: un intervento tempestivo è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro a tutti. È ora che l’amministrazione comunale ascolti l’appello e si impegni a risolvere questa criticità, perché nessuno dovrebbe rischiare di farsi male per colpa di pavimenti trascurati.

Pavimentazione sconnessa e pericolosa in Piazza Casalbore a Salerno. A segnalarcela il cittadino Giulio Maria Di Maio, che lancia un appello all'amministrazione comunale affinchè provveda a svolgere i lavori di messa in sicurezza: "C'è il rischio che qualcuno si faccia male davvero".

In questa notizia si parla di: Pavimentazione Sconnessa Piazza Casalbore

