Pavard e Thuram destini opposti tra Inter e Francia! Ora primo cambio

Il destino di Pavard e Thuram si incrocia tra emozioni contrastanti: mentre in Nazionale affrontano momenti difficili, l’Inter apre una nuova pagina. Dopo settimane complicate che li hanno visti uscire sconfitti, i due si preparano a invertire la rotta. E ora, con il primo cambio annunciato nel pomeriggio, potrebbe iniziare il loro rilancio. La sfida è aperta: riusciranno a riscrivere il proprio destino?

Marcus Thuram e Benjamin Pavard non hanno giocato da titolari nella partita tra Francia e Spagna. Destino opposto rispetto all'Inter, ma un primo cambiamento arriva nel pomeriggio. MOMENTO NO – Marcus Thuram e Benjamin Pavard hanno vissuto sette giorni non proprio facili. Proprio sabato scorso entrambi da titolari hanno visto il Psg passeggiare sulle macerie di un' Inter irriconoscibile. I calciatori nerazzurri hanno perso per 5-0 la finale di Champions League e nei giorni successivi il risultato è stato quasi il medesimo in Spagna-Francia. In nazionale l'attaccante e il difensore non giocano, con Didier Deschamps il rapporto non è dei migliori.

Lautaro e Mkhitaryan sembrano però davvero fuori causa anche per la sfida della prossima settimana, mentre qualche speranza di recuperare Frattesi e Pavard c'è. Capitolo Thuram: il francese ieri si è scaldato a lungo ma non è entrato

