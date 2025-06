Paura al parco a Ponte della Pietra mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli | Dammi o soldi o ti scanno come un agnello

Al parco di Ponte della Pietra, mamme denunciano un crescente clima di paura e insicurezza: minacce e aggressioni ai bambini da parte di uno straniero in stato confusionale. Questa frase sconvolgente, "Dammi o soldi o ti scanno come un agnello", testimonia il rischio che i nostri figli corrono in ambienti di svago quotidiani. È fondamentale intervenire prontamente per tutelare la tranquillità delle famiglie e garantire un futuro sicuro per tutti.

“Dammi o soldi o ti scanno come un agnello”. È la frase choc che uno straniero, con problemi psichiatrici e da assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, avrebbe pronunciato nei confronti di un ragazzino, di 13 anni, al parco di Ponte della Pietra. “Non è la prima volta che accade. Pochi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Paura al parco a Ponte della Pietra, mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli: “Dammi o soldi o ti scanno come un agnello”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Parco Dammi Soldi Scanno

Scanno, due cuccioli di orso trovati morti in un laghetto. Il direttore del Parco: «Sono annegati» - Lo dichiara Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise a poche ore dal ritrovamento di due carcasse di orso e una decina di rane nell'invasi del Comune di Scanno. Scrive msn.com

Tragedia a Scanno: due giovani orsi marsicani annegano in un invaso non sicuro - “Proprio in considerazione dell'esito dei precedenti interventi, le associazioni Rewilding Apennines e Salviamo l'Orso, insieme al Parco e al Comune di Scanno, quest'ultimo responsabile della ... Riporta repubblica.it

Scanno, due cuccioli di orso trovati morti in un laghetto. Il direttore del Parco: «Sono annegati» - Due cuccioli di orso di 16 mesi sono stati trovati morti questa mattina in un lago artificiale, utilizzato per l'innevamento, in località Colle Rotondo, nel comune di Scanno, in una zona esterna del ... Riporta corriereadriatico.it

ITALODISCO - Parodia NON DIMAGRISCO #italodisco #thekolors #parodia #nondimagrisco #estate