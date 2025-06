Paura al parco a Ponte della Pietra mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli | Dammi i soldi o ti scanno come un agnello

La tranquillità del parco di Ponte della Pietra è stata scossa da un episodio inquietante: una minaccia grave rivolta a un ragazzino di 13 anni da un uomo con problemi psichiatrici e dipendenze. Le mamme, preoccupate, denunciano un clima di paura e insicurezza crescente. È fondamentale che le autorità intervengano per garantire la sicurezza di tutti e riportare serenità in questo spazio di aggregazione.

“Dammi o soldi o ti scanno come un agnello”. È la frase choc che uno straniero, con problemi psichiatrici e da assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, avrebbe pronunciato nei confronti di un ragazzino, di 13 anni, al parco di Ponte della Pietra. “Non è la prima volta che accade. Pochi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Paura al parco a Ponte della Pietra, mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli: “Dammi i soldi o ti scanno come un agnello”

In questa notizia si parla di: Parco Dammi Soldi Scanno

Paura al parco a Ponte della Pietra, mamme denunciano minacce e aggressioni ai figli: “Dammi o soldi o ti scanno come un agnello” - Al parco di Ponte della Pietra, mamme denunciano un crescente clima di paura e insicurezza: minacce e aggressioni ai bambini da parte di uno straniero in stato confusionale.

Tragedia a Scanno: due giovani orsi marsicani annegano in un invaso non sicuro - “Proprio in considerazione dell'esito dei precedenti interventi, le associazioni Rewilding Apennines e Salviamo l'Orso, insieme al Parco e al Comune di Scanno, quest'ultimo responsabile della ... Secondo repubblica.it

Scanno, due cuccioli di orso trovati morti in un laghetto. Il direttore del Parco: «Sono annegati» - Lo dichiara Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise a poche ore dal ritrovamento di due carcasse di orso e una decina di rane nell'invasi del Comune di Scanno. Lo riporta msn.com