Paura a Pianodardine | auto fuori strada con quattro giovani a bordo

Una serata che si è trasformata in un incubo a Pianodardine, quando un'auto con quattro giovani a bordo è uscita di strada. L'intervento rapido delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha evitato il peggio, ma le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. La comunità si stringe attorno ai giovani coinvolti, auspicando che possano riprendersi al più presto. La sicurezza sulle strade rimane una priorità fondamentale per tutti noi.

Pianodardine – Nella serata di ieri, una vettura con a bordo quattro giovani è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto a Pianodardine, in provincia di Avellino. Soccorsi immediati e trasporto in ospedale Sul posto sono intervenuti tempestivamente i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Paura a Pianodardine: auto fuori strada con quattro giovani a bordo

