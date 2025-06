Patto verso Medioetruria Umbria e Toscana vicine Dopo l’acqua ecco i treni

Dopo anni di attese e sforzi condivisi, il "Patto del Trasimeno" segna una svolta storica per medioetruria, Umbria e Toscana. Non solo un accordo idrico, ma un vero e proprio progetto di rinascita che abbraccia trasporti e sanità, puntando a un futuro più efficiente e sostenibile. Questo primo passo concreto apre nuove prospettive di sviluppo e coesione tra le regioni, rafforzando il legame tra territori e comunità.

Non solo acqua, ma anche trasporti e sanità. Il " Patto del Trasimeno " è già considerato un accordo storico. Perché come ricorda il governatore toscano Eugenio Giani "è un percorso più che ventennale, che indubbiamente giunge a conclusione di un inter su cui tante figure dal punto di vista tecnico, politico hanno lavorato" e si tratta di un primo passo concreto verso il completamento dei distretti irrigui ma anche dell'opportunità, in collaborazione con l' Umbria, di perfezionare l'intesa che tratterà anche altri fondamentali temi, quali le infrastrutture, con in testa la stazione dell'Alta velocità, e la sanità.

